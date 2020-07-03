Немецкий вирусолог считает, что осенью возможна новая вспышка коронавируса

3 Июль 2020 2020-07-03T07:31:31+03:00

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Осенью возможна новая вспышка заболевания COVID-19, считает директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик.

Немецкий ученый пояснил, что все ранее известные науке коронавирусы и обычные респираторные заболевания более активны в холодное время года, поэтому есть все основания предполагать, что активность нового вируса SARS-CoV-2 тоже будет зависеть от погоды. Профессор подчеркнул, что «существует зависимость от погоды для других коронавирусов, по крайней мере, в Германии».

«Респираторные вирусы распространяются более быстро, когда холодно и сухо или при высокой влажности. Можно предположить, что SARS-CoV-2 будет вести себя аналогично», - сказал Хендрик Штрик в интервью РИА Новости.

Вирусолог отметил, что еще несколько месяцев назад в Австралии было очень мало случаев заражения, «сейчас их количество резко растет». По мнению эксперта, «одной из причин этого может быть то, что в Австралии начинаются зимние месяцы».

Отвечая на вопрос, означает ли это, что осенью в Европе начнется новая вспышка коронавируса, он сказал: «Мы пока точно не знаем, но есть многочисленные данные, которые это подтверждают».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее немецкие специалисты, исследованиями которых руководил профессор Хендрик Штрик, усомнились в том, что COVID-19 может передаваться через дверные ручки, кнопки лифта и другие поверхности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU