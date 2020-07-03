Кравчук считает, что Москва «поможет» Киеву восстановить Донбасс

3 Июль 2020 2020-07-03T07:20:35+03:00

Первый президент Украины прокомментировал сообщения о страхе незалежной возвращать ДНР и ЛНР

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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Москва «поможет» Киеву в восстановление Донбасс. Таким образом он прокомментировал слова бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураев о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под свой контроль.

Ранее экс-депутат отметил, что при возвращении Донбасса придется искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.

Кравчук сообщил, что не слышал таких пессимистических сообщений, но от Донбасса, по его словам, Киев не откажется. «Мы знаем, сколько будет стоить восстановление. Но даже в мыслях не допускаем, что нам не нужен Донбасс», - отметил он.

При этом бывший глава незалежной считает, что в восстановлении инфраструктуры в регионе Украине поможет Россия.

«Верим, что Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», - заявил экс-президент

ИСТОЧНИК KP.RU