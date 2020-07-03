Регионы России с самой высокой заболеваемостью раком назвал Минздрав

3 Июль 2020 2020-07-03T07:37:26+03:00

Общий уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в стране составил 436,3 случая на 100 тысяч населения

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За прошлый год в России впервые выявлено 640,4 тысяч случаев злокачественных новообразований. Тогда как годом ранее этот показатель 624,7 тысячи (на 2,5% меньше). Такие данные привел Минздрава и назвал регионы с самым высоким уровнем заболеваемостью раком.

Как передает RT, согласно данным ведомства, в прошлом общий уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в стране составил 436,3 случая на 100 тысяч населения. Самый высокий показатель был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения). Также в пятерки лидеров антирейтинга находятся Брянская область (556,2), Сахалинская область (550,2), Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1).

Самый низкий показатель заболеваемости был зафиксирован в Дагестане, где 163,6 впервые выявленных случая приходится на 100 тысяч населения. За ним следуют Чечня (164,2), Ингушетия (176,5), на Чукотка (205,4) и ЯНАО (215,3).

В Санкт-Петербурге этот показатель составил 506,5 случая на 100 тысяч населения, в Москве - 385,3.

По словам доктора медицинских наук, заведующего отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова Константина Титова, такие показатели и рост числа впервые выявленных случаев рака может быть связан, в частности, и с улучшением качества диагностики, а также увеличение продолжительности жизни россиян.

«В Москве и некоторых регионах страны начинают работать программы по скринингу (…) начинает улучшаться онкологическая настороженность врачей первичного амбулаторного звена, повышается ранняя диагностика рака», — отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU