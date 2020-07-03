Россиян предупредили о температурных аномалиях

3 Июль 2020 2020-07-03T08:16:52+03:00

Средняя температура в некоторых регионах будет превышать норму на шесть градусов

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В ближайшие десять дней россиян ждет аномальная жара. Средняя температура в некоторых регионах России будет превышать норму на шесть градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура выше нормы на шесть градусов ожидается в отдельных регионах Эвенкия и Обская губа, а также на юге Центрального федерального округа и Южном федеральном округе. На четыре градуса выше нормы температуру прогнозируют в Ямало-Ненецком округе, центре и юге Красноярского края, а также Иркутской область.

«Осредненная температура за десять дней важна дорожникам, например. Но деталей этот прогноз не дает» - отметил Вильфанд в комментарии РИА Новости.

Напомним, в конце июня россиян также предупредили об изменениях в погоде, однако тогда речь шла об аномальном похолодание

ИСТОЧНИК KP.RU