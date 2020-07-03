2020-07-03T08:29:13+03:00
Политика

В Подмосковье состоялись первые заезды «Танкового биатлона»

Маршрут был оборудован искусственными и естественными препятствиями, включая косогор, брод, противотанковый ров и минное поле [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Подмосковье состоялись первые заезды «Танкового биатлона»В Подмосковье состоялись первые заезды «Танкового биатлона»Фото: Кадр видео
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В четверг, 2 июля, на подмосковном полигоне «Алабино» состоялись первые индивидуальные заезды экипажей в рамках самого зрелищного этапа Армейских международных игр - всеармейского конкурса «Танковый биатлон».

«Танкисты поражали мишени штатным артиллерийским выстрелом, противотанковой управляемой ракетой, стрельбой из крупнокалиберного пулемета «Корд» различные мишени, находящиеся на удалении от 900 м до 2,2 км, имитирующие танк, вертолет, БМП и ручной противотанковый гранатомет», - рассказали в пресс-службе Западного военного округа..

Маршрут для танков состоял из искусственных и естественных препятствий, включая брод, косогор, противотанковый ров и минное поле, также были предусмотрены специальные участки для обгона на скорость.

В соревнованиях участвуют экипажи из Центрального, Южного, Западного, Восточного военных округов, Дальневосточного высшего общевойскового танкового училища, Казанского высшего командного танкового училища, а также ВДВ

Напомним, «Танковый биатлон» проходит ежегодно в июле-августе на подмосковном полигоне «Алабино». Суть его заключается в преодолении дистанции с поражением различных целей за минимальное время.

В Алабино проходит отборочный этап Танкового биатлона .

ИСТОЧНИК KP.RU

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