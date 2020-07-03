В Подмосковье состоялись первые заезды «Танкового биатлона»
В четверг, 2 июля, на подмосковном полигоне «Алабино» состоялись первые индивидуальные заезды экипажей в рамках самого зрелищного этапа Армейских международных игр - всеармейского конкурса «Танковый биатлон».
«Танкисты поражали мишени штатным артиллерийским выстрелом, противотанковой управляемой ракетой, стрельбой из крупнокалиберного пулемета «Корд» различные мишени, находящиеся на удалении от 900 м до 2,2 км, имитирующие танк, вертолет, БМП и ручной противотанковый гранатомет», - рассказали в пресс-службе Западного военного округа..
Маршрут для танков состоял из искусственных и естественных препятствий, включая брод, косогор, противотанковый ров и минное поле, также были предусмотрены специальные участки для обгона на скорость.
В соревнованиях участвуют экипажи из Центрального, Южного, Западного, Восточного военных округов, Дальневосточного высшего общевойскового танкового училища, Казанского высшего командного танкового училища, а также ВДВ
Напомним, «Танковый биатлон» проходит ежегодно в июле-августе на подмосковном полигоне «Алабино». Суть его заключается в преодолении дистанции с поражением различных целей за минимальное время.
В Алабино проходит отборочный этап Танкового биатлона .
ИСТОЧНИК KP.RU