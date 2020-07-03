Молодая мать умерла от коронавируса сразу после того, как родила близнецов

3 Июль 2020 2020-07-03T09:01:30+03:00

Лариса Бланко родила близнецов и вскоре после этого скончалась от коронавируса. Фото: Facebook

В больнице с новорожденными мальчиками находится их отец и безутешный муж 24-летней женщины

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Печальная история произошла в бразильском штате Сан-Паулу. Мечтавшая стать матерью и иметь много детей молодая женщина по имени Ларисса Бланко (Larissa Blanco) умерла от коронавируса сразу после того, как родила близнецов. Ей было всего 24 года.

Как рассказал изданию Mirror безутешный супруг женщины Диего Родригес, тесты на COVID-19 показали наличие инфекции у его жены практически перед самыми родами, 12 июня. А через пару недель она почувствовала себя хуже, и Лариссу положили в больницу города Ботукату.

27 июня бразильянка родила двух мальчиков, а потом у роженицы началось сильное кровотечение, она нуждалась в переливании крови. Врачи пытались спасти жизнь молодой мамы, но организм женщины фоне заболевания коронавирусом не выдержал, и у нее остановилось сердце. Утром Диего Родригесу, уверенному в том, что с женой и малышами все в порядке, сообщили, что Ларисса скончалась. Пояснили, что организм не справился с кровотечением из-за инфекции.

Мужчина признался журналистам, что он в отчаянии, но у Всевышнего, видимо, свои планы на его семью: «Бог позволил ей оставить двух маленьких ангелов для меня, чтобы заботиться, чтобы дать мне силы».

«Я так рыдал, когда впервые увидел их, это было самое прекрасное», - добавил Диего.

Отец назвал сыновей Гильерме и Густаво (Guilherme и Gustavo), а сейчас он находится со своими близнецами в больнице. К слову, у него тоже был положительный результат на COVID-19, но он уже не заразен.

Напомним, сайт kp.ru писал о случае в США, где введенная из-за коронавируса в кому пациентка родила здоровую девочку.

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ИСТОЧНИК KP.RU