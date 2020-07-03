«Русские Витязи» впервые провели полеты на трех типах самолетов в едином строю

3 Июль 2020 2020-07-03T09:04:11+03:00

Фигуры высшего пилотажа выполнялись на дистанции менее трех метров между самолетами [видео]

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В подмосковной Кубинке летчики российской авиационной группы «Русские витязи» провели уникальные полёты с выполнением одиночного, а также группового пилотажа на трёх типах самолётов Су-27, Су-30СМ и Су-35С в едином строю. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Особенностью полётов стало выполнение комплекса фигур сложного и высшего пилотажа на самолётах Су-27, Су-30СМ и Су-35С, стоящих в настоящий момент на вооружении авиационной группы», - говорится в сообщении ведомства

Отмечается, что в ходе полётов три экипажа в строевом порядке «пеленг» выполнили косые петли, виражи, горки, а также полуперевороты и другие элементы. Все фигуры пилотажной программы выполнялись на минимальной дистанции - между самолетами было менее трех метров.

Кроме того, в завершении ведущий пилотажной группы гвардии полковник Андрей Алексеев продемонстрировал сверхманёвренность новейшего многоцелевого истребителя Су-35С и выполнил элементы «кадушка», «колокол», «штопор», а также «проход на минимальной скорости».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788453" frameborder="0"></iframe> «Русские Витязи» провели полеты на трех типах самолетов в едином строю.Под конец полета ведущий пилотажной группы гвардии полковник Андрей Алексеев выполнил "колокол", "кадушку", "штопор", "проход на минимальной скорости", показав сверхманевренные характеристики новейшего многоцелевого истребителя Су-35с

ИСТОЧНИК KP.RU