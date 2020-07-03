Чиновникам придётся сдавать экзамен по русскому языку

3 Июль 2020 2020-07-03T09:15:27+03:00

Проверять знание правил литературной речи будут при поступлении на государственную или муниципальную службу

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В России чиновники будут обязаны знать правила и нормы литературного русского языка. Министерство труда и социальной защиты готовит соответствующий законопроект по поручению президента России Владимира Путина. Документ направят на рассмотрение Госдумы до 15 сентября.

Теперь во время конкурса на государственную или муниципальную службу соискателям придётся сдать экзамен по русскому языку, сообщает газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU