2020-07-03T09:15:27+03:00
Общество

Чиновникам придётся сдавать экзамен по русскому языку

Проверять знание правил литературной речи будут при поступлении на государственную или муниципальную службу
Ася КУЗНЕЦОВА
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Чиновников обяжут выучить правила русского языкаЧиновников обяжут выучить правила русского языкаФото: pixabay.com
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В России чиновники будут обязаны знать правила и нормы литературного русского языка. Министерство труда и социальной защиты готовит соответствующий законопроект по поручению президента России Владимира Путина. Документ направят на рассмотрение Госдумы до 15 сентября.

Теперь во время конкурса на государственную или муниципальную службу соискателям придётся сдать экзамен по русскому языку, сообщает газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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