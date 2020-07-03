2020-07-03T09:22:05+03:00
Общество

Губернатор Сергей Жвачкин поздравил томичей с присвоением Томску звания Города трудовой доблести

Город получил это звание за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин.Губернатор Томской области Сергей Жвачкин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Губернатор Сергей Жвачкин поздравил томичей с почетным званием города трудовой доблести, которое присвоено Томску по итогам заседания Российского оргкомитета «Победа» под председательством Президента России Владимира Путина.

«У томичей особое, трепетное отношение к сохранению памяти о войне. Не случайно именно в Томске родилось ставшее всемирным движение «Бессмертный полк», — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Каждый второй житель нашей области не вернулся с фронта, проливая кровь за нашу Родину в борьбе с фашизмом. Не меньшим был вклад в Победу тылового Томска, который принял десятки промышленных предприятий со всего Советского Союза, который в кратчайшие сроки развернул военные госпитали, который вооружал и кормил фронт».

Глава региона особо подчеркнул, что решение президента о присвоении Томску высокого звания — это признание заслуг наших ветеранов, участников войны, тружеников тыла, многих поколений томичей.

"Мы очень благодарны главе государства. Я искренне поздравляю всех томичей!», — сказал Сергей Жвачкин.

2 июля Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Глава государства присвоил почетное звание 20-ти городам страны, в том числе Томску, «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

ИСТОЧНИК KP.RU

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