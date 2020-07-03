В России создали дрон, летающий на 300 км с грузом более 200 кг

3 Июль 2020 2020-07-03T09:43:59+03:00

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В России создали дрон, способный летать на 300 километров при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию с нагрузкой до 240 килограмм. Об этом сообщил руководитель проекта по созданию беспилотника BRAERON Дмитрий Арсентьев.

По его словам, прошедшие испытания показали, что новый дрон применим для почтовой доставки в российской глубинке, работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости в российские отдаленные деревни.

«С экономической точки зрения дрон даст возможность снизить логистическую наценку более чем на треть», - отметил он в комментарии РИА Новости.

Как уточняет Арсентьев, размер нового российского беспилотника составляет пять на три метра, а работает он на двигателях внутреннего сгорания и заправляется бензином Аи-95. Прогрев дрона занимает около 60 минут, для посадки ему необходима только ровная площадка десять на десять метров, но вертикальный взлет не каких-либо требует особых условий для подготовки к полет.

Руководитель BRAERON отметил, заявку на госрегистрацию беспилотного воздушного судна в Росавиацию подали недавно, и ожидают, 10 июля их разработка станет первым официально зарегистрированным тяжелым беспилотником на территории нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU