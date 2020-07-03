2020-07-03T09:43:59+03:00
Общество

В России создали дрон, летающий на 300 км с грузом более 200 кг

Беспилотник может работать в условиях Крайнего Севера
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: предоставлено пресс-службой проекта BRAERONФото: предоставлено пресс-службой проекта BRAERON
Изменить размер текста:

В России создали дрон, способный летать на 300 километров при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию с нагрузкой до 240 килограмм. Об этом сообщил руководитель проекта по созданию беспилотника BRAERON Дмитрий Арсентьев.

По его словам, прошедшие испытания показали, что новый дрон применим для почтовой доставки в российской глубинке, работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости в российские отдаленные деревни.

«С экономической точки зрения дрон даст возможность снизить логистическую наценку более чем на треть», - отметил он в комментарии РИА Новости.

Как уточняет Арсентьев, размер нового российского беспилотника составляет пять на три метра, а работает он на двигателях внутреннего сгорания и заправляется бензином Аи-95. Прогрев дрона занимает около 60 минут, для посадки ему необходима только ровная площадка десять на десять метров, но вертикальный взлет не каких-либо требует особых условий для подготовки к полет.

Руководитель BRAERON отметил, заявку на госрегистрацию беспилотного воздушного судна в Росавиацию подали недавно, и ожидают, 10 июля их разработка станет первым официально зарегистрированным тяжелым беспилотником на территории нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве новых случаев коронавируса почти на 90% меньше, чем два месяца назад
Глава Минздрава ответил, зачем носить маски на улице
Профессор Михаил Киселевский рассказал, как собственные клетки могут спасти от рака
В России от коронавируса умерли 40 врачей
За сутки в России зафиксировано 6 718 новых случаев коронавируса
Премьер-министр Франции подал в отставку
США побили очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом
Опасность новой мутации коронавируса объяснили специалисты
Первый день ЕГЭ 2020: Рособрнадзор выпустил первый отчет
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Глава Минздрава сообщил, когда в России возобновят перелёты и концерты
Во Франции нашли таинственный свинцовый саркофаг возрастом около 1 500 лет
Трамп объяснил рост заражений коронавирусом в США лучшим тестированием в мире
Мировые цены на нефть продолжили снижаться
Угрозу проникновения бубонной чумы из Монголии в Россию оценил Роспотребнадзор
Экстремальная жара и грозы: синоптики предупредили о переменах в погоде