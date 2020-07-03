В Москве за сутки вылечили от коронавируса 1 591 пациента
В Москве за минувшие сутки выздоровел 1 591 пациент с ранее подтверждённым диагнозом коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1591 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 154839 - сообщила вице-мэр.
Число проведённых в России тестов на коронавирус составляет 20,4 миллиона, за последние сутки специалисты Роспотребнадзора провели 282 тысячи тестирований.
Под медицинским наблюдением остаются 284 158 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU