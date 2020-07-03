В Москве за сутки вылечили от коронавируса 1 591 пациента

3 Июль 2020 2020-07-03T09:38:43+03:00

Ещё 1591 пациент вылечился от коронавируса в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В Москве за минувшие сутки выздоровел 1 591 пациент с ранее подтверждённым диагнозом коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1591 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 154839 - сообщила вице-мэр.

Число проведённых в России тестов на коронавирус составляет 20,4 миллиона, за последние сутки специалисты Роспотребнадзора провели 282 тысячи тестирований.

Под медицинским наблюдением остаются 284 158 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780957" frameborder="0"></iframe> После ИВЛ.Герои этого фильма с Антоном Красовским — из тех немногих людей, кто выжил после ИВЛ. По статистике, это в лучшем случае лишь 20%

ИСТОЧНИК KP.RU