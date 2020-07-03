Экстремальная жара и грозы: синоптики предупредили о переменах в погоде

3 Июль 2020 2020-07-03T09:27:27+03:00

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Начало июля сразу в нескольких российских регионах будет сопровождаться экстремальной жарой и ливневыми дождями. Причиной перемен в погоде станет атмосферный фронт, который захватит большинство регионов центральной части страны и юга. Он будет властвовать над территориями до 5 июля.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказывает, что ночи в стране будут по-июльски теплыми - с температурой от 13 до 20 градусов. А вот днем жарко, местами даже слишком.

На юге Центрального округа воздух прогреется до 37 со знаком плюс, а в субботу, 4 июля, в Воронежской и Белгородской областях еще жарче – до + 35-37 градусов. Горячий воздух туда придет с восточного Средиземноморья, и, пожалуй, указанные показатели не рекорд – при прояснениях воздух будет раскаляться еще больше.

На юг России перепадут сильные дожди. Уже сегодня они пройдут в Волгоградской области, а вот Ставрополье накроет 40-градусная жара. Она будет держаться в регионе с 3 по 5 июля.

Осадки ждут жители юга Сибири. В Хакасии тоже сегодня ожидаются дожди, возможен град. Ветер приблизится к штормовым значениям: 25-30 метров в секунду.

В Приморском крае, Тыве, центральных и южных районах Красноярского края ливни с градом, а порывы ветра достигнут 30 метров в секунду.

Томскую и Кемеровскую области до 4 июля тоже будут поливать дожди, возможны грозы и град. Ветер 15-20 метров в секунду. А в Магаданской области отмечаются заморозки, ночью температура воздуха опустится до – 4 градусов, что негативно скажется на растения, сообщает «Российская газета».

Зато в Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае аномально жарко - в выходные там до плюс 30 и выше.

Что касается столицы, то здесь приятная летняя погода, воздух прогреется до +27 градусов. Местами пройдет дождь, в некоторых районах возможны грозы и усиление ветра.

На выходных станет еще жарче – до +31, а 8 июля станет еще теплее.

Синоптики напоминают, что это далеко не самые высокие показатели, которые фиксировали в Москве. Например, в 2010 году был зарегистрирован абсолютный максимум московского лета: +38,2 градуса. Такая температура была в столице 29 июля, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU