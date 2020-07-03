2020-07-03T09:46:04+03:00
Экономика

Мировые цены на нефть продолжили снижаться

Августовские фьючерсы топлива Brent и WTI незначительно подешевели
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мировые цены на нефть снизились на торгах 3 июляМировые цены на нефть снизились на торгах 3 июляФото: REUTERS
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Мировые цены на нефть снизились на торгах 3 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 1,06% до $40,22 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,02%, составив $42,70 за баррель.

В четверг, 2 июля, на бирже ICE в Лондоне незначительно возросла стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent. Цена увеличилась на 0,1% - до $42,07 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI осталась на уровне закрытия предыдущей сессии - 39,91 доллара за баррель.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в США коммерческие запасы нефти уменьшились за неделю на 7,195 миллиона баррелей.

Сайт KP.ru также сообщал, что власти США восстанавливают добычу сланцевой нефти. С момента заключения первого соглашения ОПЕК+ добыча нефти в США увеличилась с 8 млн 300 тыс. баррелей в день до 12 млн, опередив Россию и Саудовскую Аравию, договорившихся о сокращении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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