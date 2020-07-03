2020-07-03T10:09:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава сообщил, когда в России возобновят перелёты и концерты

Министр Мурашко заявил, что приостановка массовых скоплений людей разрывает цепочку передачи коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Мурашко считает, что перелёты, поездки на отдых и проведение концертов станет возможным не раньше февраляМихаил Мурашко считает, что перелёты, поездки на отдых и проведение концертов станет возможным не раньше февраляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что возвращение к нормальной жизни произойдёт не раньше февраля 2021 года.

- Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдёт раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса, - отметил глава Минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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