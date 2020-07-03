Первый день ЕГЭ 2020: Рособрнадзор выпустил первый отчет
Школьники сдают географию, литературу и информатику
Первый день ЕГЭ 2020: Рособрнадзор выпустил первый отчетФото: Мария ЛЕНЦ
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В первый день Единого государственного экзамена пятницу, 1 июля, школьники сдают географию, литературу и информатику. Рособрнадзор отчитался, что серьёзных нарушений и сбоев не зафиксировано.
Московские власти сообщают, что к работе на пунктах сдачи ЕГЭ не допущен ни один сотрудник с коронавирусной вирусной инфекцией
ИСТОЧНИК KP.RU