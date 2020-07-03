Опасность новой мутации коронавируса объяснили специалисты

3 Июль 2020 2020-07-03T10:23:44+03:00

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Распространение коронавирусной инфекции ускорит существующая особая мутация коронавируса. Такое мнение высказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, главный инфекционист США Энтони Фаучи.

«Данные указывают, что есть определенная мутация, которая ускоряет репликацию вируса», - сказал ученый в интервью газете Journal of the American Medical Association, отметив, что данная мутация также способна увеличивать его концентрацию в организме.

Фаучи уточнил, что исследования этой мутации еще не закончены.

Напомним, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил об ускоренном распространении коронавируса в мире. По его словам, пандемия новой инфекции даже не движется к окончанию, а некоторые страны столкнулись с ростом случаев заболевания после возвращения социальной жизни и открытии границ.

Как сообщал сайт kp.ru, 2 июля стало известно, что Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 10,5 миллионов, а жертвами болезни 512 689 человек

ИСТОЧНИК KP.RU