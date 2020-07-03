2020-07-03T11:45:32+03:00
Политика

Окончательные результаты голосования по поправкам в Конституцию объявил ЦИК

3 июля Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты голосования по поправкам в Конституцию России
Ася КУЗНЕЦОВА
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Объявлены результаты голосования по поправкам в КонституциюОбъявлены результаты голосования по поправкам в КонституциюФото: Олег ЗОЛОТО
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Центральная избирательная комиссия России огласила окончательные результаты голосования по Конституции. За внесение поправок в действующий основной закон страны проголосовало 77,92% (более 57 млн) россиян. Против — 21,27%.

Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что голосование прошло максимально открыто, безопасно и свободно.Его легитимность бесспорна.

Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию.

ЦИК утвердил итоги плебисцита: поправки одобрены.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.

На сайте также сообщали, что явка составила порядка 65%, а по предварительным итогам голосования 77,92% отдали свой голос за внесение поправок, а 21,27% - против.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал голосование по поправкам "триумфальным референдумом доверия Путину".

В четверг, 2 июля, президент России Владимир Путин поблагодарил всех проголосовавших россиян за участие.

- Спасибо вам большое за поддержку и доверие. Я неоднократно говорил о необходимости поправок в основной закон страны. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности страны, духовных и нравственных ценностей, - сказал глава государства.

Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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