Окончательные результаты голосования по поправкам в Конституцию объявил ЦИК
Центральная избирательная комиссия России огласила окончательные результаты голосования по Конституции. За внесение поправок в действующий основной закон страны проголосовало 77,92% (более 57 млн) россиян. Против — 21,27%.
Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что голосование прошло максимально открыто, безопасно и свободно.Его легитимность бесспорна.
Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию.
ЦИК утвердил итоги плебисцита: поправки одобрены.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.
На сайте также сообщали, что явка составила порядка 65%, а по предварительным итогам голосования 77,92% отдали свой голос за внесение поправок, а 21,27% - против.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал голосование по поправкам "триумфальным референдумом доверия Путину".
В четверг, 2 июля, президент России Владимир Путин поблагодарил всех проголосовавших россиян за участие.
- Спасибо вам большое за поддержку и доверие. Я неоднократно говорил о необходимости поправок в основной закон страны. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности страны, духовных и нравственных ценностей, - сказал глава государства.
Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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