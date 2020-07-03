За сутки в России зафиксировано 6 718 новых случаев коронавируса

3 Июль 2020 2020-07-03T10:45:04+03:00

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В России за минувшие сутки выявлено 6 718 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах из 85. 32% среди новых заражённых не имели клинических симптомов коронавируса. Общее число заразившихся достигло в стране 667 883 человек.

При этом выздоровели за сутки 8 915 человек. Всего российские врачи вылечили за весь период пандемии коронавируса 437 893 человека.

Погибли за прошедшие сутки 176 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса, а всего в России жертвами COVID-19 стали 9 859 человек.

Вторые сутки подряд в тройку регионов с самым большим числом новых заражённых входит ХМАО. Ранее на третьем месте был Санкт-Петербург.

В Москве выявлено 659 заболевших, в Московской области - 298, а в Ханты-Мансийском АО 271 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU