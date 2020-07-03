В России от коронавируса умерли 40 врачей

3 Июль 2020 2020-07-03T11:42:13+03:00

В Минздраве сообщили, что по этим случаям произведены единовременные страховые выплаты

Изменить размер текста: A A

В России жертвами коронавирусной инфекции стали 40 врачей. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, отметив, что эти цифры являются самой верной проверенной информацией, поскольку по этим случаям произведены единовременные страховые выплаты.

«Сейчас в стране произведено 40 выплат Фондом соцстрахования. Кроме того, есть случаи, по которым ведется расследование», - передает «Интерфакс» слова главы Минздрава.

Мурашко напомним, что работа в «красных зонах» больниц с коронавирусными пациентами является повышенным риском, за который предусмотрены специальные доплаты.

Напомним, ранее президент Росси Владимир Путин назвал «красную зону» зоной боевых действий для медработников и подчеркнул, что именно из-за этого предложил сделать врачам дополнительные выплаты. Российский лидер также пообещал наградить тех, кто отдал жизни в борьбе с коронавирусом, а также одобрил предложение назвать улицы городов именами врачей и добровольцев, которые помогают бороться с пандемией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/779379" frameborder="0"></iframe> «Красная зона».Предлагаем вам посмотреть, как устроена работа инфекционного отделения Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами Президента России, где сотни медицинских работников, врачей и медсестёр, каждый день, не жалея себя, борются с COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU