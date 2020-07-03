Глава Минздрава ответил, зачем носить маски на улице

3 Июль 2020 2020-07-03T11:40:09+03:00

Министр здравоохранения напомнил, что носить маску необходимо не только в замкнутых помещениях, но и на улицах городов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что носить маску на улице для борьбы с распространением коронавируса всё ещё необходимо. Однако он отметил, что на даче в этом необходимости нет.

- Всё зависит от ситуации - если рядом нет большого количества людей, можно обойтись без неё, например, на даче, - пояснил глава Минздрава.

Также Мурашко отметил, что ношение маски из-за воздушно-капельного пути распространения коронавируса оправдано не только для замкнутых помещений и напомнил, что маски необходимо менять каждый два часа.

- Но, если мы говорим о закрытых помещениях, движении по городским улицам - здесь ношение маски является оправданным. Плюс нужно учитывать, что это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, а маска - это барьер, она сдерживает вирус. Есть правила по смене масок спустя пару часов, нужно эти правила соблюдать, - подчеркнул Михаил Мурашко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU