Глава Минздрава ответил, зачем носить маски на улице
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что носить маску на улице для борьбы с распространением коронавируса всё ещё необходимо. Однако он отметил, что на даче в этом необходимости нет.
- Всё зависит от ситуации - если рядом нет большого количества людей, можно обойтись без неё, например, на даче, - пояснил глава Минздрава.
Также Мурашко отметил, что ношение маски из-за воздушно-капельного пути распространения коронавируса оправдано не только для замкнутых помещений и напомнил, что маски необходимо менять каждый два часа.
- Но, если мы говорим о закрытых помещениях, движении по городским улицам - здесь ношение маски является оправданным. Плюс нужно учитывать, что это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, а маска - это барьер, она сдерживает вирус. Есть правила по смене масок спустя пару часов, нужно эти правила соблюдать, - подчеркнул Михаил Мурашко.
А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?
ИСТОЧНИК KP.RU