Врач-сексолог объяснил неуверенным женщинам, как привлечь мужское внимание

3 Июль 2020 2020-07-03T11:13:19+03:00

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Врач-сексолог Александр Полеев дал универсальный совет, который поможет женщинам с низкой самооценкой. Простые правила подойдут для каждой дамы, которая не уверенна в своих силах. А еще повысят шансы на обретение второй половинки.

Эксперт отмечает, что мужчин привлекает в женщинах не только внешность, но и уверенность в себе.

Не стоит забывать, что «мужчины – это не одинаковые роботы, сошедшие с конвейера». Все люди разные и если одних женская настойчивость отпугнет, то для других, более застенчивых по своей природе – будет уместной.

- Озвучивать предложения стоит в интеллигентной форме. Сказать, что билеты в кино или театр достались случайно от подружки, которая умерла от насморка. Значительная часть мужчин не избалована женским вниманием, - поясняет ИА «НСН» врач.

Он увидит интерес, желание общаться, при этом никто «за половые органы не тянет».

- Всем некрасивым девушкам известно, что для того, чтобы выйти замуж, надо жить в мужском коллективе. Если ты студентка физтеха или другого факультета, где много мужчин, то без всякого поиска найдется человек, который в тебя влюбится. Это же касается и работы, и всего остального, - напоминает известную истину эксперт.

Он приводит примеры из личной практики: порой даже страшные женщины с отклонениями во внешности находят себе пару и создают крепкие семьи. Кажется, что они никогда не найдут любовь, но правильная линия поведения приводит к победе.

- Они ходили в коллективные турпоходы, где жили в палатках. Один-два сезона – и она замужем, причем за приличным человеком. Уголовники в турпоходы не ходят, там в основном интеллигенты, - советует Полеев.

ИСТОЧНИК KP.RU