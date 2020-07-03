Результаты клинических испытаний вакцины от COVID-19 будут в конце лета, заявил Мурашко

3 Июль 2020 2020-07-03T11:56:26+03:00

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Михаил Мурашко оценил возможности появления вакцины в России. Министр здравоохранения в своем интервью российскому изданию рассказал, что результаты клинических испытаний вакцины специалисты получат уже в конце лета.

«Ждем результатов в первой декаде августа», - сказал министр.

Мурашко напомнил, что в стране сохраняется режим повышенной готовности. Коронавирус, по словам министра, не ушел с территории России. 3500 тысячи человек еще находятся на аппарате ИВЛ. А также и то, что Россия может стать одной из первых стран, в которой появится вакцина от коронавируса нового типа, рассказал Михаил Мурашко в своем интервью агентству Интерфакс.

Напомним, что весной в создании вакцины стали принимать участие военные. А именно сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны. Но делают они это вместе с учеными Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава (НИЦЭМ). Центр продвинулся дальше всех в России в своих исследованиях. Сотрудники Центра Гамалеи первыми решили испытать вакцину на себе. Директор Центра академик Александр Гинцбург объявил, что эксперимент оказался успешным. Специалисты отмечают, что препарат должен пройти еще ряд тестов и исследований, только после этого он будет предложен, как «оружие» в борьбе с новым вирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787239" frameborder="0"></iframe> Второй группе добровольцев ввели вакцину от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU