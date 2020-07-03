2020-07-03T11:30:03+03:00
В мире

Twitter удаляет термины «черный список», «хозяин» и «раб» из программных кодов

Соцсеть подберет более «инклюзивные» слова
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Twitter удаляет термины «черный список», «хозяин» и «раб» из программных кодовTwitter удаляет термины «черный список», «хозяин» и «раб» из программных кодовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Социальная сеть Twitter объявила о решении удалить термины «хозяин», «раб», а также «черный список» из своих программных кодов, с целью заменить их на более «инклюзивные».

«Инклюзивный язык играет решающую роль в создании среды, в которой мы находимся. В Twitter язык, который мы использовали в наших кодах, не отражает наши ценности как компании и не представляет людей, на которых мы работаем. Мы хотим изменить это», - говорится в заявлении компании.

Как говорится в заявлении соцсети, термин «черный список» теперь будет звучать как «список отказов», вместо слова «хозяин» появится «лидер», а выражение «раб» изменят на «последователь».

Напомним, что борьба с расизмом во всех его проявлениях обрела особую популярность после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, и многие известные фирмы решили изменить рекламу своей продукции, а эскимо решило изменить свое название. На вариации знаменитой фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» появился чернокожий Иисус. В британском Центре исследований Средневековья и раннего Нового Времени заявили, что такой знак солидарности с движением Black Lives Matter является острым и красивым вызовом традиционным, «западным» иконографическим предположениям.

На фоне нарастающего напряжения в американском штате Миссисипи власти даже решили изменить флаг из-за символики Конфедерации, а в Ричмонде приказали убрать все памятники конфедератам в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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