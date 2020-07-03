Эксперты рассказали об эксплуатации ноутбука в жару

3 Июль 2020 2020-07-03T11:22:38+03:00

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После пандемии коронавируса многие продолжают работать удаленно. А в летнюю жаркую погоду техника может перегреваться и подвозить. Как правильно работать на ноутбуке, чтобы не допустить перегрева и поломки рассказали эксперты Роскачества.

В первую очередь, специалисты не рекомендуют в жару запускать ресурсоемкие программы, к примеру, «тяжелые» игры, особенно если в тот момент техника стоит на зарядке. Также эксперты не рекомендуют оставлять ноутбук надолго работающим на кровати или на плотном одеяле.

Кроме того в жаркую погоду лучше не оставлять гаджеты в машине или в любом непроветриваемом, жарком, замкнутом пространстве, передает «Российская газета».

Кроме того, не следует забывать о резервном копировании данных с жесткого диска в облако (можно, например, настроить автоматический бэкап) или на физические внешние жесткие диски, считают специалисты. Чтобы в случае, если компьютер все-таки перегреется или сломается и отключится. Все важные данные остались в сохранности.

ИСТОЧНИК KP.RU