В России опубликовали доклад по итогам дистанционного обучения

3 Июль 2020 2020-07-03T12:05:27+03:00

В исследовании приняли участие более 30 тысяч российских студентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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По инициативе Министерства науки и высшего образования в России подготовили аналитический доклад по итогам удалённой учёбы. В ведомстве заявили, что полный переход на дистанционное обучение в России невозможен.

Всего 14% студентов ответили, что удовлетворены обучением в удалённом режиме, а более 60% преподаватели за время дистанционной работы так и не приобрели необходимых навыков для удалённой работы.

Отмечается, что среди студентов темп прирост заражений оказался ниже в три раза, чем среднестатистическое распространение по России.

Также в докладе, результаты которого опубликовало РИА Новости, сказано, что более 40% российских студентов назвали знания, полученные в высших учебных заведениях, оторванными от требований работодателей. При этом доля работодателей, считающих, что выпускникам не хватает практических знаний, составила 91%.

За время работы в дистанционном режиме процент преподавателей, которые видят в цифровых технологиях новые возможности для повышения доступности качественного образования, вырос с 30% до 70%.

Доклад составили руководители 12 российских вузов и аналитики ВШЭ, МГПУ, Московской школы управления "Сколково". В первом этапе исследование в конце марта приняли участие 10 983 студента, а во втором этапе, прошедшем в конце мая, - 24 428 студентов. Были опрошены 130 преподавателей, 45 ректоров и проанализированы 2,7 миллиона сообщений в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU