ЦИК утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию
Центральная избирательная комиссия утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. За внесение поправок в действующий основной закон страны проголосовало 77,92% (более 57 млн) россиян.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование прошло максимально открыто, безопасно и свободно. Она также отметила, что легитимность голосования бесспорна.
- Жалоб, требующих рассмотрения на рабочей группе или заседания ЦИК, у нас нет ни одной, - цитирует Памфилову ТАСС.
На сайте KP.ru опубликованы окончательные результаты голосования по поправкам в Конституцию.
Кроме того, на сайте есть подробный разбор принятых поправок в Конституцию. Среди них поправки, касающиеся института семьи, индексации пенсий и запрета на иностранное гражданство для чиновников.
ЦИК утвердил итоги плебисцита: поправки одобрены.
ИСТОЧНИК KP.RU