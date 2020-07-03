ЦИК утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию

3 Июль 2020 2020-07-03T12:02:47+03:00

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Центральная избирательная комиссия утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. За внесение поправок в действующий основной закон страны проголосовало 77,92% (более 57 млн) россиян.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование прошло максимально открыто, безопасно и свободно. Она также отметила, что легитимность голосования бесспорна.

- Жалоб, требующих рассмотрения на рабочей группе или заседания ЦИК, у нас нет ни одной, - цитирует Памфилову ТАСС.

На сайте KP.ru опубликованы окончательные результаты голосования по поправкам в Конституцию.

Кроме того, на сайте есть подробный разбор принятых поправок в Конституцию. Среди них поправки, касающиеся института семьи, индексации пенсий и запрета на иностранное гражданство для чиновников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788495" frameborder="0"></iframe> ЦИК утвердил итоги плебисцита: поправки одобрены.

ИСТОЧНИК KP.RU