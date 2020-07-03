Число заболевших коронавирусом в мире превысило 11 млн

3 Июль 2020 2020-07-03T11:57:20+03:00

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По состоянию на пятницу, 3 июля 2020 года, в разных странах мира количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции превысило 11 миллионов, а число жертв инфекции уже превысило 524 тысячи. Такие данные приводит Worldometer, ведущий свою статистику по заболеваемости COVID-19 в мире

Согласно представленным данным, за все время пандемии в мире зарегистрировали уже 11 001 023 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 57 873 (1 процент) находится в критическом состоянии. Выздоровели 6 162 463, а число летальных исходов составляет 524 406.

Лидером по числу заболевших по-прежнему остаются Соединенные Штаты, где подтвердили уже более 2,8 миллиона случаев заражения, а жертвами инфекции стали более 131 тыс. На втором месте расположилась Бразилия, где количество заболевших растет быстрыми темпами и на данный момент составляет почти превысило 1,5 случая, летальных исходов в стране зарегистрировано почти 62 тысячи. На третьей строчке находится Россия, где были инфицированы более 667 тысячи человек, а умерли свыше 9,8 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU