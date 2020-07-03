2020-07-03T12:07:52+03:00
Общество

Стало известно, на какие занятия россияне тратят выходные

Мужчины предпочитают читать новости, а вот женщины настаивают на живом общении
Елена АКИМОВА
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Больше всего времени россияне тратят на просмотр новостей в ИнтернетеБольше всего времени россияне тратят на просмотр новостей в ИнтернетеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стало известно, на какие занятия россияне тратят свои выходные. Опрос провел Росстат, по итогам 2019 года самым популярным делом является просмотр новостей в Интернете.

Стремление быть в курсе событий проявляют 45% мужчин и 40,6% женщин. Если мужчины на выходных стараются прошерстить Всемирную паутину, то женщины выбирают живое общение. За взаимодействие с людьми выступают 18,3% россиянок, против 15,6% от представителей мужского населения страны.

Замыкает тройку самых популярных занятий размышления о жизни во время отдыха. Этим больше занимаются женщины – 14,1% против 12,2%, соответственно.

В списке популярных оказалось посещение культурно-массовых мероприятий. Такая форма досуга тоже ближе женщинам, чем мужчинам. Но разница в показателях не слишком существенная: 5,4% против 6,2%.

В будние дни картина примерно схожая, только приходится сократить время на общение с другими людьми. Мужчины на эти цели направляют 12,5% своего времени, а женщины — 15,5%. Зато куда больше драгоценных минут и часов уходит на прочтение новостей: 55,5% у мужчин и 51,3% у женщин, сообщает NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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