2020-07-03T12:34:58+03:00
Спорт

Месси прервал переговоры о продлении контракта с "Барселоной"

Сотрудничество футболиста с клубом может окончиться летом 2021 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Лионель Месси может уйти из «Барселоны»Лионель Месси может уйти из «Барселоны»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболист Лионель Месси приостановил переговоры о продлении контракта с футбольным клубом "Барселона". Нынешний контракт действует до лета 2021 года, сообщает издание Cadena SER. В публикации сказано, что Месси утомила напряжённая обстановка между игроками команды.

Лионель Месси играет за "Барселону" с 2004 года. За 16 лет он 10 раз стал чемпионом Испании и шесть раз выиграл Кубок Испании. Четыре раза команда побеждала в Лиге чемпионов с Месси в своём составе. Шесть раз футболист становился обладателем "Золотого мяча".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Месси забил свой семисотый гол в матче 33-го тура чемпионата Испании против мадридского "Атлетико". 33-летний футболист забил 630 мячей, играя за "Барселону" и 70 мячей, играя за сборную Аргентины, в том числе во время товарищеских матчей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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