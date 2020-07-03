2020-07-03T13:01:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Попова рассказала, у кого формируется иммунитет к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора объяснила, когда у переболевших появляется иммунитет к инфекции
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Попова рассказала о формировании иммунитета к коронавирусуПопова рассказала о формировании иммунитета к коронавирусуФото: Евгения ГУСЕВА
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что иммунитет к коронавирусу формируется у всех переболевших, в том числе у тех, кто переболел в легкой форме. Однако в России, как и во всем мире, до сих пор не знают, как долго он сохраняется.

Глава Роспотребнадзора отметила, что Россия позже других стран столкнулась с инфекцией, поэтому и популяционный иммунитет в нашей стране будет формироваться позднее.

- Мы значительно позже, на два месяца вступили в этот процесс, чем целый ряд стран. <...>. Мы еще не знаем, и никто в мире не знает, сколько иммунитет будет длиться. Это то, что мы сейчас должны выяснить, - подчеркнула Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Она добавила, что российские медики рекомендуют оценивать появление иммунитета не раньше, чем через 48 дней с момента заболевания.

Ранее профессор Александр Ботвинкин предположил, сколько может держаться иммунитет к коронавирусу. По его словам, к концу первой недели после заражения в организме человека появляются антитела класса М (IgM). Однако они быстро исчезают. К концу второй недели уже вырабатываются иммуноглобулины класса G, которые могут сохраниться до года и более. Причем, общее количество антител достигает пика только на второй-третий месяц.

Осложнений или побочных реакций у добровольцев, тестирующих вакцину от COVID-19, нет.Об этом сообщили в Министерстве обороны в пятницу

ИСТОЧНИК KP.RU

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