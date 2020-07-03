Американский посол объяснил отсутствие СССР в твите о победителях во Второй Мировой

3 Июль 2020 2020-07-03T13:10:06+03:00

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Сообщение в Twitter о победе США и Великобритании над нацизмом не было «попыткой переписать историю» и не было ошибочным, поскольку было адресовано британским союзникам, с которыми Вашингтон тесно работали в военные годы. Так, американский посол в России Джон Салливан объяснил отсутствие упоминания Советского Союза в сообщении Белого дома о победе во Второй Мировой войне, и подчеркнул, что в сообщении не упоминалось множество других стран, сражавших против нацизма

«Это сообщение не ставило целью перечислить все страны, которые участвовали в поражении нацистской Германии. Если бы это было так, то, боюсь, мне пришлось бы приносить извинения не только России, но и Канаде, Франции, польским эскадрильям в составе ВВС Великобритании», - отметил он в интервью телеканалу РБК.

По словам Салливана, «создается впечатление, что причиной такой реакции было то, что это сообщение показалось свидетельствующим о недостаточном внимании и признании США роли СССР во Второй мировой войне»

Напомним, в честь 75-летия Победы Белый дом опубликовал сообщение, в котором говорится, что 8 мая 1945 года США и Великобритания «одержали победу над нацистами», а также отмечается, что «американский дух победит всегда».

ИСТОЧНИК KP.RU