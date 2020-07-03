2020-07-03T13:12:50+03:00
Общество

Половина россиян узнают новости из традиционных СМИ

50% граждан получают актуальную информацию из теле- и радиоэфиров, а также читают в газетах
Ася КУЗНЕЦОВА
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Половина россиян узнают новости из традиционных СМИ, показал опросПоловина россиян узнают новости из традиционных СМИ, показал опросФото: GLOBAL LOOK PRESS
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50% опрошенных россиян узнают новости из традиционных СМИ: телевидения, радио и газет. 40% россиян предпочитают получать информацию из интернета, а 10% затруднились ответить на этот вопрос или дали другой ответ, свидетельствуют результаты опроса ФОМ.

Среди опрошенных в возрасте от 18 до 30 лет 77% ответили, что все новости узнают из интернета, а 18% - из традиционных СМИ.

37% респондентов в возрасте от 31 до 45 лет предпочитают, теле- и радиовещание, а 53% - Сеть.

В группе опрошенных от 46 до 60 лет соотношение традиционных СМИ к интернету составляет 55% к 30%, а в самой старшей группе - старше 60 лет - лишь 11% респондентов сказали, что пользуются интернетом. 82% из них читают газеты, слушают радио и смотрят телевизор.

Фонд "Общественное мнение" проводил опрос с 26 по 28 июня. В исследовании приняли участие две тысячи человек старше 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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