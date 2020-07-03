2020-07-03T13:26:11+03:00
Общество

Минздрав исключил лопинавир из списка лекарств от коронавируса

Пресс-служба Минздрава обновила рекомендации в лечении пациентов зараженных коронавирусом
Анастасия РЫШКОВА
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Минздрав обновил рекомендации по лечению больных коронавирусомМинздрав обновил рекомендации по лечению больных коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Минздрав России обновил информацию о лечении детей от коронавируса. В пятницу, 3 июля, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Данные представлены с учетом опыта лечения детей по всему миру. В РФ зафиксировано 6-7% маленьких пациентов с коронавирусом. Предыдущие данные были представлены в конце апреля. В них утверждалось, что госпитализация требуется для почти 10% заразившихся коронавирусом детей, из которых один процент являлись тяжелыми. При лечении, врачами использовался препарат лопинавир.

Ранее считалось, что средство купирует симптомы коронавируса. Многие медицинские учреждения стали применять его при лечении пациентов. Но уточненные данные показали, что препарат недостаточно эффективен. Минздрав отозвал рекомендации по его использованию среди детей и взрослых, сообщают РИА Новости.

Препарат применялся в Китае, Иране и США, но не доказал эффективность. Комбинация противовирусных средств под названием калетра используется для лечения ВИЧ. По данным ВОЗ, в сочетании с другими лекарствами он эффективно применялся при борьбе с коронавирусом. Минздрав включил лопинавир с ритовинаром в список препаратов, рекомендуемых при COVID-19 в качестве противовирусной терапии.

Позже китайские ученые обнаружили, что лопинавир и ритонавир не эффективны при лечении коронавируса и могут оказывать серьезные побочные действия на печень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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