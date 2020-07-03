Козак прилетел в Берлин для обсуждения урегулирования на Донбассе

3 Июль 2020 2020-07-03T13:19:44+03:00

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Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для обсуждения проблемы урегулирования на востоке Украины в ходе встрече политических советников стран - участников нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция). Об этом сообщили в российском посольстве в ФРГ.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации, предметом встречи станет широкий круг вопросов, которые касаются реализации минских соглашений

ИСТОЧНИК KP.RU