2020-07-03T14:04:07+03:00
Политика

Козак прилетел в Берлин для обсуждения урегулирования на Донбассе

В немецкой столице пройдет встреча политических советников стран — участников нормандского формата
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий КозакЗаместитель руководителя администрации президента России Дмитрий КозакФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для обсуждения проблемы урегулирования на востоке Украины в ходе встрече политических советников стран - участников нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция). Об этом сообщили в российском посольстве в ФРГ.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации, предметом встречи станет широкий круг вопросов, которые касаются реализации минских соглашений.

Напомним, Козак посетил Берлин 13 мая, где также обсуждал проблемы Донбасса. Позже он заявил, что его визит даст дополнительный импульс «нормандскому» формату по украинской проблематике, так и контактной группе даст. Политик сообщил, что в ходе его визита в немецкую столицу прошли успешные консультации с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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