В Минздраве рассказали, как влияет плановая вакцинация на иммунитет детей в период пандемии

3 Июль 2020 2020-07-03T13:46:39+03:00

Вакцинация детей от других заболеваний не повышает риск инфицирования коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первичные прививки необходимо продолжать, чтобы не допустить вспышек других заболеваний

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Вакцинация детей не повышает риск их инфицирования коронавирусом. Напротив, все прививки должны быть сделаны в срок здоровым и неконтактным детям, чтобы не допустить вспышек других заболеваний, сказано в методических рекомендациях Минздрава России.

Из-за пандемии коронавируса в России с марта приостановили плановую вакцинацию. Сейчас, когда поликлиники восстановили свою штатную работу, в Минздраве напомнили, что детям, которых не успели привить вовремя, должны сделать прививки в рамках "догоняющей" вакцинации. При этом педиатр должен соблюдать все установленные схемы и интервалы.

- Вакцинация не повышает риск инфицирования ребенка в период пандемии и не ослабляет иммунный ответ против возбудителя инфекции с высоким уровнем распространения в данный период времени, - сказано в рекомендациях ведомства.

Также отмечается, что плановая вакцинация поможет избежать эпидемии кори, полиомиелита, дифтерии и коклюша.

ИСТОЧНИК KP.RU