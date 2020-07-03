2020-07-03T13:30:21+03:00
Общество

Эксперт рассказала о новых правилах в кинотеатрах после открытия

Кино надо будет смотреть в маске, а в коридорах – соблюдать дистанцию
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Стали известны новые правила посещения кинотеатровСтали известны новые правила посещения кинотеатровФото: СОЦСЕТИ
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С 15 июля кинотеатры смогут вернуться к работе после перерыва из-за коронавируса. Однако и самим учреждениям и зрителям придется соблюдать ряд мер безопасности, чтобы уберечь себя от распространения инфекции.

В первую очередь, все желающие посмотреть кино на большом экране вынуждены будут надевать маски и перчатки. Также посетителям придется соблюдать социальную дистанцию как в зрительном зале, так и в холлах и вестибюлях.

«Основное – это соблюдение дистанции и безопасная работа персонала. Также во всех точках ритейла или общепита рекомендуется бесконтактный проход в зал, бесконтактная оплата и исключение наличных денег из оборота. Проводить время в фойе кинотеатра не стоит. Лучше приходить к сеансу», - цитирует эксперта Светлану Максименко сайт argumenti.ru.

Отмечается также, что кинотеатры рассматривают возможность выпускать зрителей после сеанса не обратно в фойе, а сразу на улицу. Это поможет людям меньше контактировать в замкнутом пространстве, передает ФАН со ссылкой на радио Sputnik.

ИСТОЧНИК KP.RU

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