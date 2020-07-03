Кремль прокомментировал сообщения о повышенной радиации над Северной Европой

3 Июль 2020 2020-07-03T13:42:25+03:00

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В России установлена совершенная система мониторинга радиационной обстановки, которая не фиксировала никаких чрезвычайных ситуаций. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о повышенной радиации над Северной Европой, отметив, что отчеты МАГАТЭ о повышенном уровне радиации на Балтике не несет никакой угрозы для здоровья.

«Были соответствующие заявления МАГАТЭ, что этот уровень радиации никоим образом не представляет угрозу для человеческого здоровья и населения. И второе - я лишь могу еще раз повторить, что в России весьма совершенная система мониторинга, и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось», - отметил представитель Кремля.

Напомним, на прошлой неделе, 23 июня, шведская станция мониторинга зафиксировала повышение концентрации изотопов цезия-134 и цезия-137, а также рутения-103. Точный источник этих веществ неизвестен, и может находиться на территории самой Швеции, Дании, Финляндии, стран Балтии или в районе Санкт-Петербурга.

Накануне спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал «ужасными» российские ракеты «Посейдон» и «Буревестник», и призвал закрыть проекты. Среди причин он назвал ситуацию с повышением радиационного фона в Северной Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU