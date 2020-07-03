Назвали имя нового премьера Франции

3 Июль 2020 2020-07-03T13:58:26+03:00

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На посту премьер-министра Франции Эдуара Филиппа заменит Жан Кастекс, высокопоставленного государственного служащего и местного мэра, который координировал стратегии начавшегося выхода страны из режима изоляции, связанного с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил французский лидер Эммануэль Макрон

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 3 июля, о своем уходе с поста главы французского правительства сообщил Эдуар Филипп, который ранее выиграл выборы мэра небольшого северного города Гавр с населением 170 тысяч человек. Прошение об отставке в тот же день принял президент Франции.

В кратком заявлении Елисейского дворца отмечается, что Кастексу будет поручено сформировать следующее правительство. Ранее сообщалось, что Филипп, возглавлявший кабмин с 2017 года, продолжит вести текущие дела до назначения нового правительства

ИСТОЧНИК KP.RU