2020-07-03T13:56:11+03:00
Общество

Участник "Уральских пельменей" Соколов заявил, что его отношение к отцу Сергию неизменно

Ранее церковный суд лишил сана схимонаха, захватившего Среднеуральский женский монастырь
Анастасия ЗЫРЯНОВАЛилия БУЛАТОВА
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Бывший участник команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов высказался о лишении сана отца СергияБывший участник команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов высказался о лишении сана отца СергияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывший участник команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов высказался о лишении сана отца Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь. Соколов, отметил, что решение суда никак не повлияет на его отношение к схиигумену. Сергий остается его духовным отцом, заявил Соколов в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, 3 июля состоялся церковный суд по делу Сергия. Сам духовник в третий раз не приехал на заседание, поэтому суд вынес решение заочно.

"На ваше отношение это решение суда как-то повлияет?", - спросили Соколова в эфире радио "КП".

"Нет", - ответил артист.

"Постановили признать схиигумена Сергия Романова Николая Васильевича виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, правил"..., - объявил Николай Малета, председатель Церковного суда.

Ранее Сергию уже запретили проповедовать и носить крест. Однако он отказался исполнять волю митрополита Кириллу и захватил Среднеуральский женский монастырь.

Ситуация накалилась еще сильнее, когда в монастырь приехала Ксения Собчак. Попытка проникнуть на территорию святыни обернулась для съемочной группы потасовкой и кражей техники.

Мятежный священник.Отец Сергий проклял тех, кто верит в коронавирус и не ходит в храмы, а вакцину назвал «чипированием». За это ему запретили служить и дали время на то, чтобы одуматься. Но он решил устроить бунт

ИСТОЧНИК KP.RU

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