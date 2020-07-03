Эксперт объяснил причину роста цен на российскую нефть

3 Июль 2020 2020-07-03T13:51:27+03:00

Цены на российскую нефть к концу года могут превысить 50 долларов за баррель Фото: REUTERS

Каждый дополнительный доллар к базовой стоимости нефти Urals приносит бюджету около 120 млрд рублей в год.

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Цены на мировом рынке на российскую нефть марки Urals выросла более чем на треть по сравнению с маем. Сейчас они достигают 41,93 долларов за баррель.

Эксперты объясняют, почему российское черное золото стало пользоваться повышенной популярностью и как это отразится на экономике страны.

Повышенный спрос объясняется составом российского сырья, в нем выше содержание серы, чем в сортах Brent и WTI.

- Пекин остается крупнейшим потребителем нашей нефти. В десятку лидеров входят Южная Корея и Япония. Urals завоевывает позиции на европейском рынке. Активными покупателями считаются Германия, Польша, Италия. А на Нидерланды приходится порядка 20% от общих российских поставок, - комментирует RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Весеннее падение цен и спроса на сырье пробило брешь в российском бюджете. Главный финансовый документ страны сверстан исходя из стоимости барреля нефти в 42,4 доллара. Если цена падает ниже, то до планового показателя дотягивают благодаря средствам Фонда национального благосостояния. Если выше, то излишки идут в Фонд.

С января по май расходы бюджета превысили 409 млрд рублей, а по итогам года дефицит бюджета может составлять 6% ВВП – 2 трлн рублей.

- Постепенно оживление спроса и цен может сократить этот показатель. Каждый дополнительный доллар к стоимости нефти Urals выше базовой цены приносит российской казне около 120 млрд рублей в год. Есть основания надеяться, что к концу года биржевые котировки перешагнут отметку в 50 долларов за отечественный сорт сырья. Это позволит существенно перекрыть дефицит бюджета, - заключил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU