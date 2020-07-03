"В ДТП участвовала его машина": Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельной аварии

3 Июль 2020 2020-07-03T14:37:05+03:00

Ранее актёр признал себя виновным на следующий день после аварии

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Михаил Ефремов отказался признать свою вину, сообщил адвокат актёра.

- Более подробнее ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", – не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина, - пояснил Эльман Пашаев "Москве 24".

9 июня, на следующий день после трагической аварии в центре Москвы, Ефремов признал себя виновным.

Напомним, 8 июня Jeep Grand Cherokee, за рулём которого был пьяный Ефремов, вылетел на встречную полосу на улице Смоленская площадь и врезался в грузовик. Через несколько часов водитель фургона Сергей Захаров скончался в НИИ им. Склифосовского от полученных травм.

Актёр в ДТП не пострадал. В отношении него завели уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. После смерти водителя, как сообщал сайт KP.ru, МВД переквалифицировало дело в отношении Михаила Ефремова на четвёртую, более тяжкую часть статьи 264 УК. В части 4 говорится о нарушении ПДД водителем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, которое стало причиной смерти человека. Теперь актёру грозит наказание от пяти до 12 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784023" frameborder="0"></iframe> Погиб в ДТП с Ефремовым.«Примерный семьянин и работяга». Так родные отзываются о водителе, который погиб в ДТП с участием известного актёра…

ИСТОЧНИК KP.RU