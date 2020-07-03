2020-07-03T14:37:05+03:00
Общество

"В ДТП участвовала его машина": Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельной аварии

Ранее актёр признал себя виновным на следующий день после аварии
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments35
Михаил Ефремов не признал вину в ДТПМихаил Ефремов не признал вину в ДТП
Изменить размер текста:

Михаил Ефремов отказался признать свою вину, сообщил адвокат актёра.

- Более подробнее ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", – не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина, - пояснил Эльман Пашаев "Москве 24".

9 июня, на следующий день после трагической аварии в центре Москвы, Ефремов признал себя виновным.

Напомним, 8 июня Jeep Grand Cherokee, за рулём которого был пьяный Ефремов, вылетел на встречную полосу на улице Смоленская площадь и врезался в грузовик. Через несколько часов водитель фургона Сергей Захаров скончался в НИИ им. Склифосовского от полученных травм.

Актёр в ДТП не пострадал. В отношении него завели уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. После смерти водителя, как сообщал сайт KP.ru, МВД переквалифицировало дело в отношении Михаила Ефремова на четвёртую, более тяжкую часть статьи 264 УК. В части 4 говорится о нарушении ПДД водителем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, которое стало причиной смерти человека. Теперь актёру грозит наказание от пяти до 12 лет тюрьмы.

Погиб в ДТП с Ефремовым.«Примерный семьянин и работяга». Так родные отзываются о водителе, который погиб в ДТП с участием известного актёра…

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин: Поправки в Конституцию вступают в силу по воле народа
Поправки в Конституцию вступят в силу с 4 июля
Отличались по качеству и составу от европейских: ФАС возбудила дело из-за капсул для стирки
Умер актёр Театра Армии Александр Петров
Индия продлила запрет на авиаперевозки до середины июля
После смерти отца Хабиб Нурмагомедов отменил назначенную на 4 июля пресс-конференцию
Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают отношения с Роулинг из-за ее слов о трансгедерах
Собака спасла двух инвалидов из пожара в соседнем доме
Надежда Бабкина описала странное видение при выходе из комы
Специалисты объяснили, в каких сферах скоро появятся новые рабочие места
Умер отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап
В Госдуме назвали странным желание проверять чиновников на грамотность
"В ДТП участвовала его машина": Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельной аварии
Участник "Уральских пельменей" Соколов заявил, что его отношение к отцу Сергию неизменно