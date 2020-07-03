2020-07-03T14:05:42+03:00
Политика

В Госдуме назвали странным желание проверять чиновников на грамотность

Свою позицию высказала депутат Елена Драпенко
Елена АКИМОВА
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В Госдуме оценили предложение проверять чиновников на грамотностьВ Госдуме оценили предложение проверять чиновников на грамотностьФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Госдуме оценили позицию Минтруда проверять чиновников на грамотность. Согласно предложению ведомства, госслужащие должны пройти тест перед устройством на работу.

Заслуженная артистка РФ и депутат Госдумы Елена Драпеко назвала инициативу «по меньшей мере странной».

В беседе с телеканалом «360» она усомнилась, что подобное правило можно реализовать.

Драпеко напомнила, что после принятия закона о русском языке парламентарии несколько раз пытались внести в КоАП поправки, которые предполагали наказание за нарушение языковых норм. Но правительство отказывается утверждать данные поправки. Скорее всего, в этом случае тоже последует отрицательная реакция.

- Контроль предполагает обязательные штрафы и наказания. А это должно быть прописано в административном кодексе, - рассуждает парламентарий.

Возможно, подобная практика будет целесообразной для иностранцев. С другой стороны, депутат задается вопросом: как будут проверять знание русского языка у муниципальных чиновников из Якутии или Бурятии?

Ранее газета "Известия" сообщила, что российских чиновников заставят соблюдать нормы современного русского литературного языка. Большинство фракций Госдумы готовы поддержать инициативу Минтруда, а вот в РАНХиГС считают такой контроль для чиновников унизительным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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