2020-07-03T14:39:26+03:00
Общество

Умер отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап умер в московской больнице
Ася КУЗНЕЦОВА
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Абдулманап Нурмагомедов, отец ММА-бойца Хабиба, скончалсяАбдулманап Нурмагомедов, отец ММА-бойца Хабиба, скончалсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве скончался отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. Он умер сегодня утром, 3 июля, в 52-ой больнице.

Долгое время Абдулманап Нурмагомедов находился в крайне тяжёлом состоянии на аппарате ЭКМО, сообщил источник KP.ru.

О смерти отца Хабиба Нурмагомедова сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

- Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушёл от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!, - сказано в сообщении Рамзана Кадырова.

Напомним, в мае Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. Хабиб Нурмагомедов тогда рассказал, что год назад отцу сделали операцию на сердце. Коронавирус повлёк тяжёлые осложнения: 3 мая тренер перенёс инсульт на фоне коронавируса. Врачам пришлось делать срочное шунтирование. После этого семь дней он находился в коме.

Позже сообщалось, что отец бойца вышел из комы, но не говорит.

Последние дни он провёл в московской больнице в тяжёлом состоянии на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Хабиб Нурмагомедов об операции на сердце и состоянии отца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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