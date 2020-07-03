2020-07-03T14:24:17+03:00
Экономика

Специалисты объяснили, в каких сферах скоро появятся новые рабочие места

На эти цели в правительстве планируют выделить более 4 млрд рублей
Елена АКИМОВА
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Новые рабочие места появятся сразу в нескольких важных сферахНовые рабочие места появятся сразу в нескольких важных сферахФото: Евгения ГУСЕВА
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Правительство планирует направить более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах. Это позволит обеспечить занятость более 80 тысяч человек.

- Это позволит людям сохранить доходы и продолжать обеспечивать себя при поиске нового постоянного места работы, - считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Обеспечение людей заработной платой простимулирует спрос на товары и услуги, а значит, спасет экономику в регионах.

- Рабочие места появятся в тех отраслях, где они нужны больше всего. Выбор на них пал не случайно. Это строительство. ЖКХ, агропромышленный комплекс, - комментирует RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Спрос на свободные руки в строительстве связан с увеличивающимся спросом на жилье. Льготная ипотека под 6,5% наверняка повысит интерес россиян к покупке недвижимости.

ЖКХ – это всегда горячая сфера, а сейчас нужно начинать активную подготовку коммуникаций к зиме.

- Агропромышленный комплекс также испытывает потребность в сотрудниках — нужно производить больше еды, потому что прекратилась часть поставок из-за границы, — объяснил Павел Сигал.

Ранее в Минкомразвитии назвали число россиян, уволенных из-за пандемии. По словам главы ведомства Максима Решетникова, с 1 апреля два миллиона человек зарегистрировались, как безработные. Треть из них была сокращены, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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