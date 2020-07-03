Специалисты объяснили, в каких сферах скоро появятся новые рабочие места
Правительство планирует направить более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах. Это позволит обеспечить занятость более 80 тысяч человек.
- Это позволит людям сохранить доходы и продолжать обеспечивать себя при поиске нового постоянного места работы, - считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Обеспечение людей заработной платой простимулирует спрос на товары и услуги, а значит, спасет экономику в регионах.
- Рабочие места появятся в тех отраслях, где они нужны больше всего. Выбор на них пал не случайно. Это строительство. ЖКХ, агропромышленный комплекс, - комментирует RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.
Спрос на свободные руки в строительстве связан с увеличивающимся спросом на жилье. Льготная ипотека под 6,5% наверняка повысит интерес россиян к покупке недвижимости.
ЖКХ – это всегда горячая сфера, а сейчас нужно начинать активную подготовку коммуникаций к зиме.
- Агропромышленный комплекс также испытывает потребность в сотрудниках — нужно производить больше еды, потому что прекратилась часть поставок из-за границы, — объяснил Павел Сигал.
Ранее в Минкомразвитии назвали число россиян, уволенных из-за пандемии. По словам главы ведомства Максима Решетникова, с 1 апреля два миллиона человек зарегистрировались, как безработные. Треть из них была сокращены, сообщает телеканал "360".
ИСТОЧНИК KP.RU
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