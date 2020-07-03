Собака спасла двух инвалидов из пожара в соседнем доме
В Канаде собака породы бигль смогла забить тревогу о пожаре у соседей и спасла двух человек. Отец и дочь, живущие в доме по соседству, не могли самостоятельно выбраться из горящего дома, поскольку прикованы к инвалидным креслам, сообщается на сайте I Heart Radio.
Бигль по кличке Джорджия около двух часов ночи стала настойчиво будить своего хозяина и тащить к окну. Так он увидел, что соседний дом горит, и обратился к спасателям.
Прибывшие пожарные эвакуировали из пожара двух живущих в доме инвалидов: отца и дочь. Девочка подросток и мать смогли выбраться из дома самостоятельно.
После пожара врачи госпитализировали всю семью и одного полицейского. Они не сильно пострадали, а причину пожара пока выясняют.
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ИСТОЧНИК KP.RU