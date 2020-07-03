2020-07-03T15:23:08+03:00
В мире

Собака спасла двух инвалидов из пожара в соседнем доме

Собака спасла двух инвалидов из пожара в соседнем доме
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Бигль Джорджия из канадской коммуны Маркем помогла спасти жизни соседей во время пожара в их домеБигль Джорджия из канадской коммуны Маркем помогла спасти жизни соседей во время пожара в их домеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Канаде собака породы бигль смогла забить тревогу о пожаре у соседей и спасла двух человек. Отец и дочь, живущие в доме по соседству, не могли самостоятельно выбраться из горящего дома, поскольку прикованы к инвалидным креслам, сообщается на сайте I Heart Radio.

Бигль по кличке Джорджия около двух часов ночи стала настойчиво будить своего хозяина и тащить к окну. Так он увидел, что соседний дом горит, и обратился к спасателям.

Прибывшие пожарные эвакуировали из пожара двух живущих в доме инвалидов: отца и дочь. Девочка подросток и мать смогли выбраться из дома самостоятельно.

После пожара врачи госпитализировали всю семью и одного полицейского. Они не сильно пострадали, а причину пожара пока выясняют.

Ранее сайт KP.ru сообщал о собаке, спасшей зимой бездомного котёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин: Поправки в Конституцию вступают в силу по воле народа
Поправки в Конституцию вступят в силу с 4 июля
Отличались по качеству и составу от европейских: ФАС возбудила дело из-за капсул для стирки
Умер актёр Театра Армии Александр Петров
Индия продлила запрет на авиаперевозки до середины июля
После смерти отца Хабиб Нурмагомедов отменил назначенную на 4 июля пресс-конференцию
Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают отношения с Роулинг из-за ее слов о трансгедерах
Собака спасла двух инвалидов из пожара в соседнем доме
Надежда Бабкина описала странное видение при выходе из комы
Специалисты объяснили, в каких сферах скоро появятся новые рабочие места
Умер отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап
В Госдуме назвали странным желание проверять чиновников на грамотность
"В ДТП участвовала его машина": Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельной аварии
Участник "Уральских пельменей" Соколов заявил, что его отношение к отцу Сергию неизменно