2020-07-03T15:01:05+03:00
В мире

Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают отношения с Роулинг из-за ее слов о трансгедерах

Актеры фильмов о Гарри Поттере также осудили писательницу
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Джоан РоулингДжоан РоулингФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Крупнейшие фан-сайты о Гарри Поттера разрывают свои отношения с автором книг Джоан Роулинг на фоне скандала вокруг ее слов о трансгендерах.

Ранее британскую писательницу обвинили в трансфобии после ее твита, в котором она поделилась статьей о «людях с менструацией». В шуточной форме она предложила использовать обычное слово «женщина», но пользователи соцсети осудили ее, обвинив в неуважительном отношении к трансгендерам, транссексуалам, а также к другим меньшинствам.

Позже создатель Гарри Поттера опубликовала эссе, в котором поделилась своими настоящими убеждениями по отношению к трансгендерам и привела примеры из своей жизни, а также истории знакомых.

Однако эссе писательницы не сильно повлияло на критиков. Сайты Leaky Cauldron и Mugglenet с общим охватом более миллиона человек сообщили, что на их страницах больше не будут публиковаться ссылки на официальный сайт Роулинг. Они обвинили ее в «пагубных и неверных убеждениях» о трансгендерах.

Актеры, принимавшие участие в съемках фильмов о Гарри Поттере, в том числе исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф, также осудили Роулинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поправки в Конституцию вступят в силу с 4 июля
Отличались по качеству и составу от европейских: ФАС возбудила дело из-за капсул для стирки
Умер актёр Театра Армии Александр Петров
Индия продлила запрет на авиаперевозки до середины июля
После смерти отца Хабиб Нурмагомедов отменил назначенную на 4 июля пресс-конференцию
Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают отношения с Роулинг из-за ее слов о трансгедерах
Собака спасла двух инвалидов из пожара в соседнем доме
Надежда Бабкина описала странное видение при выходе из комы
Специалисты объяснили, в каких сферах скоро появятся новые рабочие места
Умер отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап
В Госдуме назвали странным желание проверять чиновников на грамотность
"В ДТП участвовала его машина": Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельной аварии
Участник "Уральских пельменей" Соколов заявил, что его отношение к отцу Сергию неизменно