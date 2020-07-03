Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают отношения с Роулинг из-за ее слов о трансгедерах

3 Июль 2020 2020-07-03T15:01:05+03:00

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Крупнейшие фан-сайты о Гарри Поттера разрывают свои отношения с автором книг Джоан Роулинг на фоне скандала вокруг ее слов о трансгендерах.

Ранее британскую писательницу обвинили в трансфобии после ее твита, в котором она поделилась статьей о «людях с менструацией». В шуточной форме она предложила использовать обычное слово «женщина», но пользователи соцсети осудили ее, обвинив в неуважительном отношении к трансгендерам, транссексуалам, а также к другим меньшинствам.

Позже создатель Гарри Поттера опубликовала эссе, в котором поделилась своими настоящими убеждениями по отношению к трансгендерам и привела примеры из своей жизни, а также истории знакомых.

Однако эссе писательницы не сильно повлияло на критиков. Сайты Leaky Cauldron и Mugglenet с общим охватом более миллиона человек сообщили, что на их страницах больше не будут публиковаться ссылки на официальный сайт Роулинг. Они обвинили ее в «пагубных и неверных убеждениях» о трансгендерах.

Актеры, принимавшие участие в съемках фильмов о Гарри Поттере, в том числе исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф, также осудили Роулинг.

ИСТОЧНИК KP.RU